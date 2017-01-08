Mardin 2 Aile Arasındaki Husumet Barış Yemeği Ile Son Buldu

2 aile arasındaki husumet barış yemeği ile son buldu



MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde 12 yıl önce bir kişinin ölümü ile 2 aile arasıda başlayan husumet, Mardin Mütfütülüğü Barış komisyonu'nun girişimiyle düzenlenen barış yemeğiyle sona erdirildi.



Mardin'de 12 yıl önce Paşavat aşiretine mensup Sıraç Ayanoğlu ve Aziz Ayanoğlu'nun aileleri arasında 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaydan sonra başlayan husumet, Yenişehir Mahallesi'nde Yücesoy Taziye Evi'nde düzenlenen ve barış yemeği ile sonuçlandırıldı. Barış yemeğine, Artuklu Belediyesi'ne kayyum atanan Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti Mardin İl Başkanı Ali Dündar, İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı, Ayanoğlu ailelerinin fertleri ve çok sayıda kişi katıldı.



Barış yemeğinde konuşan Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, barışa atılan bu adımı çok önemsediklerini söyledi. Ailelerin bütün dünyaya sıkıntılı bir süreçte dahi birlik içinde olabildiklerini gösterdiklerini ifade eden Öztürk, "İçinden geçtiğimiz süreçte, dış güçlerin ülkemizi ve milletimizi kavgaya, endişeye ve şiddete çekmeye çalıştıkları bugünlerde çok anlamlı ve güzel bir mesaj verildi. Zor zamanımızda bir araya gelinmeyecek denilen meselelerde dahi, bir araya geleceğimizi beraber olacağımızı bir ve diri olacağımızı gösterdik. Bu bütün Türkiye'ye ve dünyaya verilen mesajı çok kıymetli görüyoruz. Ayanoğlu ailesinin yaptığı bu barış, ailelerin birliğine ve beraberliğine vesile olur" diye konuştu.



Mardin Müftü Vekili İsmail Ünal ise, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman bozmasın"diye konuştu. Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı'nın okuduğu duanın ardından davetlilere yemek verildi.