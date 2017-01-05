Mardan Palace'ye Açılan Alacak Davası

Antalya'nın en lüks otelleri arasında gösterilen ve birçok alacaklısı ile mahkemelik olan Mardan Palace Otel, 3 firmanın açtığı toplam 28 milyon 400 bin liralık alacak davasını kaybetti.



Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, davalı firma olarak AST İnşaat vekili Murat Türkal, davacı firmalar Asya-Güçlü-Eko Dizayn ve Selim Kaplan vekili Ali Kuş, Alper Fide Şirketi Bengi Kalkan ile Asya İnşaat Şirketi vekili İsmail Gökdemir ve Ali Sağtürk katıldı.



26 celse süren duruşmada son savunmayı yapan davalı AST İnşaat'ın avukatı Murat Türkal, daha önceki tüm beyanlarını tekrar ettiklerini, stadın maliyeti ile ilgili olarak bilirkişi heyeti raporunun yanlış yapıldığını savundu. Bilirkişi heyetinin tarafsızlığına inanmadıklarını belirten Türkal, "Mahkeme heyetinin de tarafsızlığına inanmıyoruz. Bu nedenle heyeti HSYK'ya şikayet ettik. Buna ilişkin dilekçe suretini de ibraz ediyorum. Bu nedenle ve benzer sebeplerle mahkeme heyetini tüm olarak reddediyoruz. Ret sebepleri ile ilgili gerekçelerimizi bildirir yazılı ret dilekçesi için süre verilsin istiyoruz." dedi.



Davacı şirket avukatı Ali Kuş ise bilirkişi heyeti tarafından faturanın son kesilmiş hali ile değerlendirme yapıldığını ifade ederek, öncesinin davacı tarafı ilgilendirmediğini, davalı tarafın talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu ve süre verilmesi talebinin reddedilmesi istedi. Asya İnşaat Şirketi yetkilisi Ali Sağtürk de "hakimin reddi" talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu kaydetti.



Mahkeme, Mardan Palace şirketi olan AST firmasının itirazını reddederek, 2009 yılından kalan 14 milyon 472 bin liralık kısmı asıl alacak olmak üzere tazminat ve faiziyle birlikte 28 milyon 400 bin liranın firmalara ödenmesine karar verdi.



Mardan Palace, Aksu ilçesi Kundu Turizm Bölgesinde 2009 yılında Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından yaklaşık 1,4 milyar dolar maliyetle yaptırılmıştı.



Mardan Palace Otele, Asya İnşaat Şirketi, Güçlü İnşaat Limited Şirketi ve Ekodizayn İnşaat Peyzaj Limited Şirketi bileşeni, 2010 yılından bu yana ödenmediği ileri sürülen 10 milyon 26 bin lira ile 3 milyon 26 bin liralık ve diğer küçük miktarlardaki alacaklar için dava açmıştı.



Otelin peyzaj işlerini yapan inşaat firmaları, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle icra yoluna başvurmuş, Mardan Palace Oteli avukatları ise söz konusu inşaat ve peyzaj firmalarının alacak miktarını abartıldığını öne sürmüştü.