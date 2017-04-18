Marcelo, Robben'e Attığı Çalımla Resmen Diz Çöktürdü

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, 2-1 yendiği maçın rövanşında Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk etti.

MARCELO DİZ ÇÖKTÜRDÜ

Maçın son dakikalarında gol atmak için baskısını iyice artıran Real Madrid'de Marcelo, sol kanatta Robben ile birebir kaldı. Attığı şık çalımla içeri sokulan Marcelo, rakibi Robben'i adeta diz çöktürdü.