Marcelo, Real Madrid'i İpten Aldı

Real Madrid 2 - 1 Valencia



27. dakikada Portekizli yıldızı Ronaldo ile golü bulan Real Madrid, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.



57. dakikada kazanılan penaltıda atışı kullanan Ronaldo, kaleci Alves'i geçemedi. Alves, kariyerinde karşılaştığı 53 penaltının 26'sını kurtarırken; 4 kez karşısına gelen Ronaldo'ya ise sadece 1 gol şansı tanımış oldu. Öte yandan Ronaldo, Real Madrid kariyerinde 10. kez penaltı kaçırarak bu alanda rekor kırdı. Bu arada Alves 6 kezle, La Liga tarihinde bir sezonda en fazla penalı kurtaran kaleci oldu.



Farkı 2'ye taşıma şansını kullanamayan Real Madrid, 82. dakikada Parejo'nun golüne engel olamadı ve durum 1-1 oldu.



Yediği golle şok olan Başkent devi, bu gole cevap vermekte gecikmedi ve 86. dakikada sahneye çıkan sol bek Marcelo, attığı golle takımına çok önemli bir galibiyet getirdi: 2-1



34 maç sonunda puanını 81 yapan Real Madrid, zirve yarışında teklemedi. Peş peşe 3. yenilgisini alan Valencia ise 40 puanda kaldı.