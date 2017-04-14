Marcelo, Avrupa Ligi'nde Haftanın 11'inde
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Marcelo, UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'ine seçildi.
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Marcelo, UEFA Avrupa Ligi haftanın 11'ine seçildi. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının geride kalmasının ardından haftanın 11'ide şekillendi. Beşiktaş'ın deplasmanda Olimpik Lyon'a 2-1 mağlup olduğu maçta defansta gösterdiği başarılı performansla rakip forvetlere zor anlar yaşatan Brezilyalı oyuncu, kendine haftanın 11'inde yer buldu.
HAFTANIN 11'İ
Haftanın 11'inde yer alan oyuncular şöyle:
"Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)"
(İHA)