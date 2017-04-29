Maraton ve Maç Nedeniyle İstanbul'da Bu Yollar Yarın Kapalı

İSTANBUL Yarı Maratonu ile Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı nedeniyle İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Yarı Maratonu ile ilgili olarak saat 02.00'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde belirdildi:



Eyüp:



-Silahtarağa Caddesi (Eyüp Devlet Hastanesinden Eyüp istikametine kapatılacak),



-Bahariye Caddesi,



-Hz. Halid Bulvarı (8 Mayıs Kavşak istikametine kapatılacak)



-Feshane önü,



-Yavedut Caddesi ( Haliç Sahil Yolu ),



-D-100 Kuzey Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu (Yavedut Caddesi Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak)



-D-100 Güney Yol Haliç Köprü Bağlantı Yolu ( Ayvansaray Caddesi Balat ve Eyüp istikametine dönüş yapılmayacak),



-Savaklar Caddesi,



Fatih:



-Ayvansaray Caddesi ve Ayvansaray Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Balat Sahil Yolu),



-Mürselpaşa Caddesi ve Mürselpaşa Caddesine bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),



-Abdülezelpaşa Caddesi ve Abdülezelpaşa Cad. bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),



-Kadir Has Caddesi ve Kadir Has Caddesine bağlı sokak ve caddeler ( Balat Sahil Yolu ),



-Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil Yolu ),



-Cemil Birsel Caddesi,



-Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacak),



-Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil Yolu),



-Ankara Caddesi Sirkeci bağlantısı,



-Araba Vapurları girişleri,



-Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Samatya Hastanesi ışıklar arası çift yönlü arası),



-Gülhane Parkı sahil alt girişleri,



-Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacak),



-Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak),



-Kumkapı (Kumluk Sokaktan sahil istikametine dönüş yapılmayacak),



-Namık Kemal Caddesi Sahil Kenndy Caddesi bağlantısı,



-Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil Kenndy Caddesi bağlantısı (Akım varyant üzerinden geri çevrilecek),



-Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.



FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI



Fenerbahçe- Çaykur Rizesor maçı için saat 13.00'dan itibaren kapalıcak yollar ile alternatif güzergahlar şu şekilde belirtildi:



D-100 güney yol Boğaziçi Köprüsünden geliş Üsküdar-Harem ayrımından itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen Güney bağlantı yolu,



Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)



Bağdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından itibaren Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)



Alternatif Güzergahlar;



Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)



D-100 Karayolu