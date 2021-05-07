Maraşlı yeni bölüm fragmanı full HD izle! Maraşlı 17. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı Pazartesileri ekranlara geliyor. Yayınlanan yeni bölümün ardından 17. bölüm fragmanı çıktı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölüm izle! Maraşlı 17. bölüm fragmanı full HD izle! Maraşlı 17. bölüm fragmanı izle!

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölüm ön izleme izle! Maraşlı hangi gün, saat kaçta? ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı Pazartesileri ekranlara geliyor. Yayınlanan 17. bölümün ardından 17. bölüm fragmanı çıktı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Maraşlı dizisinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Maraşlı yeni bölüm canlı izle! Maraşlı 17. bölüm izle! Maraşlı 17. bölüm fragmanı full HD izle! Maraşlı 17. bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

MARAŞLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MARAŞLI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı dizinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı dizisinin fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MARAŞLI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!