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Marangozlar Sanayi Sitesi'nde Yangın

Marangozlar Sanayi Sitesi'nde Yangın

Tosya ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Marangozlar Sanayi Sitesi'nde Yangın

Tosya ilçesi Marangozlar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Harsat Mahallesi 2. Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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