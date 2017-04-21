Maral Ataman

Maral Ataman, 21 Nisan'da Living Room sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Maral Ataman

Maral Ataman, 21 Nisan'da Living Room sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Geçmişten günümüze farklı dillerde müzik ve birbirinden farklı projelerle karşımıza çıkan Maral Ataman geçtiğimiz aylarda çıkardığı AMAR E isimli albümüyle dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Yıllardır müzik çalışmalarını sürdüren çikolata aşığı şarkıcı bombastik ekibiyle birlikte sizleri acayip eğlendirme konusunda iddialılar...

Dingin olduğu kadar etkileyici ve güçlü sesiyle poptan jazza, etnikten latine değişken müzik türlerini yorumlayan Maral Ataman bu akşam bizleri "pop müzik"le zamanda yolculuğa çıkaracak.

Maral ATAMAN - lead vokal 

Ari ALİCİYAN - keyboard, vokal

Volkan K. - saksafon

Savaş AKBABA - bas gitar

Erkan Erzurumlu - gitar

Arda UYAR – davul

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Living Room

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9

Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Maral Ataman

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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