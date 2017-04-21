Maral Ataman, 21 Nisan'da Living Room sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



Geçmişten günümüze farklı dillerde müzik ve birbirinden farklı projelerle karşımıza çıkan Maral Ataman geçtiğimiz aylarda çıkardığı AMAR E isimli albümüyle dinleyenlerin beğenisini kazandı.



Yıllardır müzik çalışmalarını sürdüren çikolata aşığı şarkıcı bombastik ekibiyle birlikte sizleri acayip eğlendirme konusunda iddialılar...



Dingin olduğu kadar etkileyici ve güçlü sesiyle poptan jazza, etnikten latine değişken müzik türlerini yorumlayan Maral Ataman bu akşam bizleri "pop müzik"le zamanda yolculuğa çıkaracak.



Maral ATAMAN - lead vokal



Ari ALİCİYAN - keyboard, vokal



Volkan K. - saksafon



Savaş AKBABA - bas gitar



Erkan Erzurumlu - gitar



Arda UYAR – davul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Maral Ataman



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır