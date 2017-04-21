Maral Ataman
Maral Ataman, 21 Nisan'da Living Room sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
Maral Ataman, 21 Nisan'da Living Room sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
Geçmişten günümüze farklı dillerde müzik ve birbirinden farklı projelerle karşımıza çıkan Maral Ataman geçtiğimiz aylarda çıkardığı AMAR E isimli albümüyle dinleyenlerin beğenisini kazandı.
Yıllardır müzik çalışmalarını sürdüren çikolata aşığı şarkıcı bombastik ekibiyle birlikte sizleri acayip eğlendirme konusunda iddialılar...
Dingin olduğu kadar etkileyici ve güçlü sesiyle poptan jazza, etnikten latine değişken müzik türlerini yorumlayan Maral Ataman bu akşam bizleri "pop müzik"le zamanda yolculuğa çıkaracak.
Maral ATAMAN - lead vokal
Ari ALİCİYAN - keyboard, vokal
Volkan K. - saksafon
Savaş AKBABA - bas gitar
Erkan Erzurumlu - gitar
Arda UYAR – davul
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Living Room
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9
Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Maral Ataman
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır