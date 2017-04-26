MAPFRE Vakfı'nın "Bıdık ile Köpük Trafikte" Tiyatro Oyunu Çocuklarla Buluşuyor



MAPFRE Sigorta'nın, merkezi İspanya'da bulunan Vakfı kanalıyla Türkiye'de trafik kazalarını önlemek ve trafik kurallarına uymak adına farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği "Bıdık ile Köpük Trafikte" adlı çocuk oyunu hız kesmeden devam ediyor.

Eğlenceli tiyatro oyunu 2 Mayıs 2017 saat 11:00'de Caddebostan Kültür Merkezinde çocuklarla buluşuyor.

Çocuk tiyatrosunun deneyimli ismi Tiyatro Alkış tarafından özel olarak yazılan "Bıdık ile Köpük Trafikte" adlı çocuk oyunu 2 Mayıs 2017 saat 11:00'de Caddebostan Kültür Merkezinde ücretsiz olarak çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

MAPFRE Vakfı Türkiye Sorumlusu Necla Aksoy; "Çocuklara trafikte hayat kurtaracak önemli kuralları eğlenerek öğrettiğimiz "Bıdık ile Köpük Trafikte" oyunumuz ile 2016 yılından bu yana birçok tiyatro sahnesinde çocuklarla buluşuyoruz. Projemiz ayrıca Türkiye'de bir ilke imza atarak İDO'nun İstanbul – Bandırma seferlerinde sergilendi. Oyunumuzun, 2017 yılında da birçok tiyatro sahnesinde yer alarak daha fazla çocuğa ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.