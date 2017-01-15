Manyas'tan Halep'e Yardım

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Halep'teki savaş mağdurları için toplanan un yüklü yardım TIR'ı dualarla uğurlandı.



Diyanet Vakfının yürüttüğü Halep'e yardım kampanyasına Manyas Hayırseverler Derneği öncülük etti. Kişi ve kurumlardan bağışlanan unlar, yardım TIR'ı ile Cilvegözü'ne yola çıktı. Halep'te savaş ablukası altında yaşayan vatandaşların en büyük gereksinimlerinden birisinin ekmek olduğunun altını çizen Manyas Hayırseverler Derneği Başkanı Serdar Erçel, "Biz de bunu gözeterek ekmek veya benzeri yiyecek yapabilmeleri için un bağışı yapmayı düşündük. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile 32 ton un toplandı. Bunun 25 tonunu şimdi gönderdik. 7 tonu da Gönen'den gidecek TIR ile göndereceğiz" dedi.



Yardım TIR'ının uğurlama törenine Manyas Kaymakam Vekili İlyas Öztürk, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. İsmet Kürşat Karademir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kahraman, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.



Manyas Müftüsü Erdoğan Aslantaş'ın yaptığı dua sonrası yardım TIR'ı yola çıktı. - BALIKESİR