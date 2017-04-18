Manyas'ta Süt Üretimi Arttı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde mart ayında süt üretiminde yüzde 20 civarında artış olduğu bildirildi.



Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman, yaptığı açıklamada, süt üretiminin günlük 120 ton civarında olduğu ilçe genelinde baharla birlikte üretimin 145-150 tona kadar çıktığını belirtti.



Bu artışın bahar aylarından kaynaklandığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:



"Bahar ayları ile ahırlarda bakılan hayvanlar kıra çıktı. Buna bağlı olarak da süt üretiminde ortalama yüzde 20 civarında bir artış oldu. Normalde ilçede süt üretimi günlük 120 ton. Ancak mart ve nisan ayında günlük 145-150 ton civarı süt üretimi gerçekleşti. İlçede bin 100 civarında üretici ve yaklaşık 25 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. Bunların 11 bini sağılır durumunda."



Karaman, litresi 1 lira 8 kuruş olan süt fiyatının üreticiyi tatmin etmediğini de sözlerine ekledi.