Manyas Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Toplantısı

Manyas ilçesinde Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Toplantısı yapıldı.



İlçe Halk Eğitim Müdürü Cumhur Yılmaz, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde 57 kurs açıldığını, bu kurslara 571'i kadın, bin 61 kişinin katıldığını ve 128 kadın ile 254 erkek kursiyere belge verildiğini kaydetti.



Toplantıda daha sonra okulların durumları, çocukların eğitim sorunları, düzenli iş sahalarının azlığı, ilçenin göç vermesi gibi ilçenin sorunlarının çözümü noktasında fikir alışverişi yapıldı.



Toplantıya Manyas Kaymakamı İlyas Öztürk, Belediye Başkanı Tancan Barçin, kurum amirleri, okul müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.