Yapmış olduğu cover çalışmalarıyla sesini duyuran Manuş Baba, 17 Ocak'ta Dorock XL sahnesinde...



Manuş Baba'nın çocukluk zamanı anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamında Manuş olarak seslenmesiyle başlayan yaşam macerası, müziği, aşkı, kültürü ve hüznü ile kendisini çok etkilediğini dile getirdiği Çingenelerin arasından gelen Manuş adıyla bir bütünlüğe kavuşuyor. Sanskritçe "insan" anlamında, "baba" ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan ilk kelime... İnsan olmanın derin tutkusu ile başlayıp yarının güzel günlerine dair büyüyen baba figürü kendisinin müziğe başlamasında büyük etki yarattı.



Lise yıllarında babasının kendisine aldığı gitarla müziğe ilk adımını atan Manuş Baba, bir süre gitar, şan ve müzik eğitimi için aldığı derslerden sonra 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünü kazandı. 2015 yılı itibariyle Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Klasik Gitar Ana Sanat Dalı bölümünde eğitimini devam ettiriyor.



Uzun bir süre çeşitli cover gruplarıyla çalışmalarına devam ettikten sonra, pop – rock ve deneysel tarzda kendi cover ve beste kayıtlarını kişisel web sayfalarında ve sosyal ağlarda paylaşmasıyla adını duyurdu.



Müziğine ilgiyle yaklaşan Murat Kınay ile tanıştıktan sonra 2015 yılında albüm çalışmaları ve albüm öncesi konserleriyle müzik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.