Mantolama Cinayeti Yargı Önünde

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mantoloma yüzünden aparman yöneticisini öldüren emekli polisin yargılanmasına başlandı.



Geçtiğimiz kasım ayında Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda 59 yaşındaki Abdül O. ile apartman yöneticisini Bayram Tiryaki (69) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis beylik silahıyla apartman yöneticisi Tiryaki'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Tirkayik, hayatını kaybederken, şüpheli olayın ardından tutuklandı.



"Bayram'a, 'beğendin mi yaptığını, beni de kendini de yaktın' dedim"



Sanık hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davada konuşan sanık, "Olay günü mantolama ölçüsü yapılacaktı. Bayram Tiryaki, önümüzden selam vermeden geçti. Bende, 'niye selam vermiyorsun' dedim. Bayram bunun üzerine, 'ben adama selam veririm. Sen kimsin' diyerek bağırıp çağırmaya başladı. Bana küfürler etti. Aramızda itiş kakış olunca bizi ayırdılar. İkinci saldırısında pantolomun kemeri aşağıya düşmüştü. Düşecek olan tabancayı elime aldım. Ben tekrardan cebime sokacakken Bayram bana saldırdı ve silah yere düşmeden patladı. Bayram'a, 'beğendin mi yaptığını, beni de kendini de yaktın' dedim. Belime tabancayı koyup, kendimi vuruldum mu diye kontrol ettim. Tabanca polis beylik silahımdır" dedi.



Ölen şahsın duruşmaya katılan 2 oğlu, kızı ve eşi, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.



Şahit Halil İbrahim Kaldırım ise, "Sanık ile Bayram tartışmaya başladı. Ben yanlarına gidince, Bayram mantolama işinin başkasına verildiğini söyledi. Ben gitmek isterken sanık durdurdu ve tekrar tartışmaya başladılar. Bayram'ı uzaklaştırmaya çalışırken, sanığın tabanca çektiğini gördüm. Bana, 'sen çekil, Göstereceğim ona' dedi. Tabanca ikisinin ayakta olduğu sırada patladı. Ateş edildiği sırada ikisi birbiriyle boğuşmuyordu" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, diğer şahitlerin dinlenmesine, eksik evrakların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA