Mantar Toplamaya Gittiği Dağda Kalp Krizi Geçirdi

Denizli'nin Kale ilçesinde dağlık alana kuzu göbeği mantarı toplamaya giden kişi, dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kırköy Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Hasan Abır ile dağlık alana kuzu göbeği mantarı toplamaya giden 43 yaşındaki Oğuzhan Bedil, arazide muhtardan ayrıldıktan bir süre sonra muhtarı arayarak yardım istedi.



Muhtar Hasan Abır'ın 112 acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuzhan Bedil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kalp krizinden öldüğü belirlenen evli ve iki çocuk babası olan Bedil'in cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazın ardından Kırköy Mezarlığında toprağa verildi.