Manisaspor Yine Zora Soktu

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda 1-0 yenilerek düşme hattındaki rakibine hayat veren Manisaspor, kendisini tehlike hattına sokmanın üzüntüsünü yaşadı.



Rakibini umutlandıran Manisaspor, sezonun son 4 haftasına girerken düşme barajıyla arasındaki puan farkının 4'e inmesine engel olamadı. Gaziantep temsilcisinin 86'ncı dakikada bulduğu galibiyet golünden sonra uzatma bölümünde kırmızı kart gören İsmail Haktan ve Sebaihi'yi de kaybeden Manisaspor, perşembe günü Altınordu maçına eksik çıkacak. Oyuna iyi başladıklarını ancak skora ulaşamadıklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, şunları söyledi:



"Kazanabileceğimiz, en azından berabere kalacağımız bir maçtı. Savunma hatasından bir gol yedik. Beni en fazla üzen oyunun bitimine yakın kırmızı kartlar görmemizdi. İsmail Haktan ve Sebaihi, sinirlerine hakim olmalıydı. Bitime 4 karşılaşma kala sezonu kapattılar. Son haftalarda cezalardan dolayı zor kadro kuruyoruz. Bu kartlar gereksiz oldu."



Kalan maçlarda dikkatli olmaları gerektiğini belirten Sait Karafırtınalar, "Bu hafta 4 günde 2 maça çıkacağız. Kazanıp korkulu rüya görmekten kurtulmak istiyoruz" dedi. - Manisa