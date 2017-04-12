Manisaspor'un Derdi Eksikler

TFF 1'inci Lig'de son maçında kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Mersin İdmanyurdu'nu yenerek moral bulan Manisaspor'u 19 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynanacak Samsunspor maçı öncesi eksikler düşündürüyor.



Mersin randevusunda cezalı duruma düşen Erman ve Gökhan bu müsabakada forma giyemezken, cezası biten Bahattin'in takıma dönecek olması, kurmayların tesellisi oldu.



Samsunspor'un ardından iç sahada Denizlispor'la oynayacaklarını hatırlatan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, ligin boyunun iyice kısaldığını belirterek, "Bu iki maçı kazanıp tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak istiyoruz. Futbolcularıma güvenim tam. Tüm olumsuzluklara karşın ligde iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Sezonu düşme hattının üzerinde bitirip, taraftarımıza verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz" dedi. - Manisa