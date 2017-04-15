Manisaspor'un 7 Hesabı

TFF 1'inci Lig'de çarşamba günü Samsunspor'a deplasmanda konuk olacak Manisaspor'da sezonun son 7 haftasına girdiklerini hatırlatan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "İlk yarıda devrenin son 7 maçında tek yenilgi aldık. Şimdi daha iyisini başarabiliriz" dedi.



Son Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle düşme hattına 3 puan fark atan Manisaspor'da Karafırtınalar, "Devre arasında yaptığımız takviyelerle şimdi o takımdan daha iyi bir kadroya sahibiz. Kalan 7 maçta maksimum puanı toplayıp ligi iyi bir şekilde noktalayacağız" dedi.



Siyah beyazlılarda bu maçta Mersin sınavında cezası nedeniyle forma giyemeyen Bahittin'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Fahri'nin yerine sonradan oyuna dahil olarak galibiyete katkı yapan Sebaihi de ilk 11'de monte edilecek. Mersin karşılaşmasında sakatlanıp takımla antrenmanlara çıkamayan Metin, Samsunspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılıyor. Teknik heyetten aldığı özel izinden dönen Gökhan Sazdağı ve tedavisi tamamlanan Erman Bulucu da takımla antrenmanlara yeniden başladı. - Manisa