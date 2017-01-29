Manisaspor-Ümraniyespor Soyunma Odaları

MANİSASPOR teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kritik bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Ümraniyespor'un son 2 aydır çok iyi bir çıkış yakaladığını belirten Sait Karafırtınalar, "Rakibimizin galibiyet serisine son vermek bize nasip oldu. Oyuncularımı kutluyorum. 10 haftadır puanlar almamıza rağmen bir türlü tehlikeli bölgeden uzaklaşamadık. Ancak bu şekilde oynamayı sürdürürsek, istediğimiz konuma geleceğiz" dedi.



Ümraniyespor teknik direktörü Erkan Sözeri ise takımını eleştirdi. Çok mutsuz olduğunu ifade eden Erkan Sözeri, "Beni mağlubiyetten çok oyun disiplinininden kopmamamız üzdü. Manisaspor haklı bir galibiyet aldı. Özellikle ikinci yarıda oyun üstünlüğünü elimize geçirmişken üst üste goller yedik ve geri dönüş yapamadık. 5 gol yiyen bir takımın teknik direktörü olarak hakem İlker Coşkun'u kutluyorum, çok iyi maç yönetti" diye konuştu. - Manisa