Manisaspor-Ümraniyespor: 5-2





STAT: 19 Mayıs



HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx), Önder Yılmaz (xxx)



MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xxx)- Mikic (xx), Erman (xxx), Dimov (xxxx), Fahri (xx), Metin (xxx) (Dk.84 Perovic), Hakan (xxx) (Dk.46 Sebaihi xx), Umut (xxx), İsmail Haktan (xxx) (Dk.74 Savaş xx), Bahattin (xxxx), Gökhan (xxxx)



ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (x)- Oğuz (xx), Merthan (x), Erol (x), Mehmet Sedef (xx), Timur (xx), İbrahim (x) (Dk.69 Abdullah x), Samet Asatekin (x), Ömer Can (x) (Dk.81 Bulut), Serdar (x) (Dk.69 Otoo x), Beleck (xx)



GOLLER: Dk.13 Gökhan, Dk.59, Dk.79 Dimov, Dk.62, Dk.73 Bahattin (Manisaspor), Dk.22 Beleck, Dk.86 Oğuz (Ümraniyespor)



KIRMIZI KART: Dk.77 Samet Asatekin (Ümraniyespor)



SARI KARTLAR: Dimov, Gökhan (Manisaspor), Merthan, Beleck, Oğuz (Ümraniyespor)



TFF 1'inci Lig'de ara transferde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Manisasppor, üst üste gelen Boluspor ve Elazığspor beraberliklerinin ardından Ümraniyespor'a patladı: 5-2. Manisaspor bu galibiyetle 17 puana ulaşmasına rağmen düşme hattından kurtulamadı. Ümraniyespor 26 puanda kaldı.



13'üncü dakikada Manisaspor golü buldu. Umut'un uzun pasında karşı karşıya kaldığı kaleci Burak'tan sıyrılan İsmail Haktan vurmakta gecikince Burak kaleye dönüp açıyı kapattı. İsmail Haktan bu kez meşin yuvarlağı soldaki Gökhan'a aktardı. Gökhan düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.



22'nci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Bu dakikada Samet'in soldan ortasında Beleck kafayla topu filelere yolladı: 1-1.



59'uncu dakikada Manisaspor yeniden rakibine üstünlük kurdu. Gökhan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Dimov'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.



62'nci dakikada fark ikiye çıktı. Gökhan'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Bahattin soldan ceza sahasına girip kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.



73'üncü dakikada bu kez Metin'in pasıyla Ümraniyespor ceza sahasına sokulan Bahattin yine aşırtma bir vuruşla kaleci Burak'ı avladı: 4-1.



77'nci dakikada orta sahada Manisasporlu Fahri'yi düşüren Ümraniyesporlu Samet Asatekin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



79'uncu dakikada Bilal'in sağdan kullandığı kornerde Dimov kafayı çaktı: 5-1.



86'ıncı dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Otoo'nun sol kanattan ortasından gelen topu ağlara gönderen Oğuz skoru belirledi: 5-2.





- Manisa