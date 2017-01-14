Manisaspor Mikic'le Anlaştı

TFF 1'inci Lig takımlarından Manisaspor transfer döneminde Galatasaray'dan Umut Gündoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Sazdağı ve Denizlispor'dan İsmail Haktan Odabaşı'nı kadrosuna katı. Eski futbolcusu Nikola Mikic'le de prensipte anlaştı. En son Yunanistan'da OFI forması giyen 31 yaşındaki stoper ile pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.



Siyah beyazlılarda 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında forma giyen Sırp futbolcu ligde 57, Türkiye Kupası'nda da 9 maça çıkıp 4 kez gol sevinci yaşadı. Mikic, Manisaspor'dan ayrıldıktan sonra OFK Belgrad, AEL kalloni ve OFI'de oynamıştı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar kaliteli kadro kurduklarını belirterek bir de santrfor alacaklarını söyledi. - Manisa