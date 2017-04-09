Manisaspor-Mersin İdmanyurdu Soyunma Odaları

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Manisaspor'a 2-0 yenilerek düşme hattında kalan Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktör Levent Eriş, sakatların çokluğunun takımını etkilediğini söyledi. Eriş, maçın ardından şöyle konuştu:



"Ligde rakibimiz olan Manisaspor'a yenildik. Kazanamazsan kaybetme gibi ilkel bir düşünceyle sahaya çıktık. Pedriel, sakat sakat 90 dakikayı tamamladı. Tita ise henüz 10'uncu dakikada sakatlanıp ardından çıktı. Yine Sinan, Abdülkadir, Tolga gibi hücum oyuncularını sakatlıkları nedeniyle sahaya çıkaramadık. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik. İkinci devrede ise ilk korner kalemize gol oldu. Geri düştüğümüz zaman zorlanabileceğimiz bir maçı geri düşüp kaybettik. Kaybetmeyi hak ettik. Ligin bitimine daha 7 hafta var. Kimin düşeceği belli olmaz. Bugün 31 puanlı takımlar bile düşebilir. Biz 16 yaşındaki çocuğu sahaya sürüyoruz fakat ligde kalacağımıza inanıyorum."



KARKAFIRTINALAR: "KAZANMDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"



Manisasppor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Mersin İdmanyurdu galibiyetinin ardından ligde çok daha iyi işler yapacaklarını belirtirken şunları söyledi:



"Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar istekliydiler. Mersin İdmanyurdu karşısında ikili averajda da üste çıktık. Zor 90 dakikayı kolaya çevirdik. Geçen hafta ligin yeni başladığını söylemiştim. Kalan haftalarda çok daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum." - Manisa