Manisaspor, Mersin İdmanyurdu Karşısında 3 Puanı Kaptı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Manisaspor sahasında ağırladığı alt sıradaki rakiplerinden Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek, önemli bir 3 puan kazandı.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar istek ve arzuları üst seviyedeydi. İyi bir oyun ve skorla kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün 3 puandan fazla şeyler kazandık. Olası bir beraberlikte rakibimizle ikili avarajda üzerinde oluyoruz. Moral ve motivasyonla birlikte öz güvenimiz yerine geldi. Önemli ve zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularım maçı kolaya çevirdi. Geçen hafta da söylediğim gibi bizim ligimiz yeni başlıyor. Alt sıraları ilgilendiren takımlarla üst üste maçlarımız var. Samsunspor maçına da üst seviye konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Önümüzde bir zaman var, bu zamanı en iyi şekilde değerlendirip oradan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.



Mersin İdmanyurdu cephesi



Manisa'ya kaybetmemek için geldiklerini belirterek, sözlerine başlayan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, "Bugün kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin gibi ilkel bir düşüncenin içinde olmak durumundaydık. Özellikle 10. dakikadan sonra bunu çok daha net bir şekilde ortaya koyduk. Çünkü hem Pedriel'in sakatlanıp 90 dakikayı tamamlaması sakat sakat oynaması hem de 10. dakikada Tita'nın oyundan çıkması bizim hücumsal anlamdaki oyun planlarımızı bozdu. Bu tabii ki bahane değildi ama kısıtlı olan kadromuzun hücumsal anlamdaki zenginliğini yitirmiş olduk. Bundan sonraki süreçte ilk kornerin gol olması, bizim adımıza gol atmakta zorlanacağımız takım karşısında hakikaten bu görüntüyle devam etmesi bizim için çok sürpriz olmadı. Biz bugün kaybetmeyi hak ettik mi, evet hak ettik. Kazanmayı hak ettik mi, kazanmayı da hak etmedik. Kaybetmeyi de, Manisaspor'un inanılmaz iyi bir oyunu ortada yoktu. O yüzden de kaybetmeyebilirdik. Kornerden yediğimiz gol olmamış olsaydı kaybetmeyebilirdik. Daha kimin düşeceği kimin kalacağı hiç belli değil. Manisasporun bizi yenmiş olması ligde kalacağı anlamına gelmez. Bizim mağlup olmamız ligden düşeceğiz anlamına da gelmez. O yüzden yarışın çok uzun olduğunu, 7 haftalık bu süreçte herkesin bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Düşecek takımlar belli olmaz. Bugün 31 puanlı takımlar bile bu yarışın içinde olabilirler. Ligin sonları çok daha ciddi sıkıntılara sahne olabilecek bir süreç olacağını düşünüyorum. Geri süreç başladığı zaman baskılar, stresler artacaktır. Kim buna daha dirayetli sıkı sarılır, üstesinden gelirse başarır diye düşünüyorum" diye konuştu.



"Belediye başkanı sesimize kulak verdi"



Geçen hafta yaptıkları açıklama sonrası büyükşehir belediye başkanın kendilerine destek sözü verdiğini belirten Eriş, "Mersin halkından ve şehrin ileri gelenlerinden çocuklara destek istemiştik. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Büyükşehir belediye başkanımız bu sesimize kulak verdi, çocuklara destek olacağını ifade etti. Evet bu çocuklar büyük zorluklarla mücadele ediyorlar. Bunun bahanesi hiçbir zaman olmayacaktır. Kimse sonları asla unutmazlar. Kendi oyuncularıma da bu mağlubiyetin bir son olmadığını, daha çok maçların olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi. - MANİSA