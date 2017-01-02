Manisaspor Kağan'ı Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a Kiraladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisaspor, genç futbolcusu Kağan Miray Bağış'ı, 3'üncü Lig temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralık verdi.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kağan'ın, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 1.5 sezonluğuna kiralandığı belirtildi.



Bu arada siyah beyazlıların 18 yaşındaki defans oyuncusunun 2018'de sona erecek sözleşmesini 2021'e uzattığı da kaydedildi. Kağan, sezonun ilk yarısında kupada ve ligde 1'er müsabakada görev alırken, U21 Ligi'nde 11 kez forma giydi.





- Manisa