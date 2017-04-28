Manisaspor İşi Bitirecek

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde üst üste Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Denizlispor'u mağlup edip kümede kalma yolunda dev bir adım atan Manisaspor, pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u da yenerek düşme korkusundan tamamen uzaklaşmak istiyor.



Son 3 haftada kazanılan 9 puanın ardından düşme hattındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la aralarındaki farkı 7 puana çıkardıklarını belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Gaziantep'te de seriyi sürdüreceğiz. Alacağımız bir galibiyet bizi çok rahatlatacak" dedi. Hakan ve Ufuk'un kart cezaları yüzünden bu hafta forma giyemeyeceklerini bildiren Sait Karafırtınalar, sözlerine şöyle devam etti:



"Oyuncularımızdan birkaçı her hafta kart görüp cezalı duruma düşüyor. Sakatlığı süren Hüseyin ve Mikic de idmana katılmadı, Perovic'in de durumu belirsiz. Takım oyununu artık oturttuk. Sezonun ikinci yarısında çok önemli takviyeler gerçekleştirdik. Görev verdiğimiz tüm futbolcular ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahada gösteriyor. Hedefimiz 4'te 4 yapmak. Takımıma sonuna kadar güveniyorum." - Manisa