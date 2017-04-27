Manisaspor Hedef Yükseltti
TFF 1'inci Lig'de Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Denizlispor'u yenip bu sezon ilk kez üçte üç yaparken düşme hattından da uzaklaşıp rahat bir nefes alan Manisaspor, pazar günü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanına ilk kez üst üste 4 galibiyet için çıkacak.
TFF 1'inci Lig'de Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Denizlispor'u yenip bu sezon ilk kez üçte üç yaparken düşme hattından da uzaklaşıp rahat bir nefes alan Manisaspor, pazar günü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanına ilk kez üst üste 4 galibiyet için çıkacak.
Siyah beyazlılarda yönetimden "Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçınıda kazanın tüm alacaklarınızı ödeyelim" sözü alan futbolcular, kritik deplasmana bu ekstra motivasyonla çıkacak. Hüseyin Tok'un sakat olduğu Manisaspor'da üst adalesinde ağrı olan Perovic ve kasığında ağrı bulunan Mikic, son antrenmanda yer almadı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Gaziantep'te tek hedeflerinin galibiyet olacağını söyledi. - Manisa