Manisaspor Gökcan ile Yollarını Ayırdı

TFF 1'inci Lig takımlarından Manisaspor bir yandan takviye çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan forma şansı bulamayan oyuncularla yollarını ayırıyor. Pazartesi günü Eneramo'nun sözleşmesini fesheden yönetim, bugün de sezon başında Danimarka'nın Hobro IK takımından transfer edilen Gökcan Kaya ile yolları ayırdı. Şu ana dek ligde 3'ü ilk 11'de olmak üzere 4, kupada 1 maçta forma giyip 433 dakika sahada kalan gurbetçi futbolcu arkadaşlarına veda ederek takımdan ayrıldı.



Öte yandan Gökcan'ın ayrılmasıyla sezon başında aynı gün transfer edilerek basına tanıtılan 5 futbolcudan 4'ü ayrılmış oldu. Baiao'yu lisansı çıkmadan gönderen yönetim Sangare ve Enaramo'dan sonra Gökcan'ın da mukavelesini feshederken geriye sadece Emre kaldı. Bu arada cumartesi günü deplasmanda Elazığspor'la karşılaşacak siyah beyazlı ekip galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Manisaspor'da tedavileri süren Berk ve Uğur, bu sabah idmanında takımdan ayrı çalıştı.









- Manisa