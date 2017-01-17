Manisaspor, Eneramo ile Yollarını Ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Michael Eneramo ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.



Manisaspor'da sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Nijeryalı 30 yaşındaki forvet oyuncusu Michael Eneramo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Manisaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel takım oyuncumuz Michael Eneramo'nun sözleşmesi, futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Eneramo'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" denildi. - MANİSA