Manisaspor Deplasmanda Samsunspor Karşısında
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son maçında düşme potasındaki rakiplerinden Mersin İdmanyurdu'nu mağlup ederek biraz olsun rahatlayan Manisaspor, 27. hafta randevusunda yarın kendisi gibi alt grupla bağlarını koparmaya çalışan Samsunspor'a konuk olacak.
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son maçında düşme potasındaki rakiplerinden Mersin İdmanyurdu'nu mağlup ederek biraz olsun rahatlayan Manisaspor, 27. hafta randevusunda yarın kendisi gibi alt grupla bağlarını koparmaya çalışan Samsunspor'a konuk olacak.
Samsun 19 Mayıs Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak zorlu karşılaşmayı Süleyman Abay yönetecek, Abay'ın yardımcılıklarını ise Cemal Bingül ve Gökhan Memişoğlu yapacak. Cezalı olan Erman ve Gökhan Sazdağı'nın takımdaki yerlerini alamayacağını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Zor bir müsabaka olacak. Ama ligde kolay maç kalmadı. Rakip ve saha ayrımı yapmadan her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz. Samsun'da da bu düşünce içinde mücadele edeceğiz" dedi.
Haftaya Manisaspor 27 puanla 14'üncü sırada girerken, 31 puanı bulunan Samsunspor ise 12'nci basamakta yer alıyor. - Manisa