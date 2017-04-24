Manisaspor-Denizlispor Notları





2 DEĞİŞİKLİK



TFF 1'inci Lig aldığı üst üste galibiyetlerle kümede kalma yolunda avantajı eline geçiren Manisaspor'un Teknik Direktörü Sat Karafırtınalar, geçen hafta deplasmanda oynanan Samsunspor maçının on birde 2 değişiklik yaparak Denizlispor karşısına çıktı Karafırtınalar, sakatlığı bulunan stoper Hüseyin'in yerine Erman'ı oynatırken, orta saha oyuncusu Emre'yi yedeğe çekip Sebaihi'ye forma verdi.



Denizlispor'da görevden ayrılan Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın yokluğunda Altınordu ve Şanlıurfaspor maçlarında takımı sahaya kaleci antrenörü Cengiz Tarım çıkarırken, bu maçta ise UEFA pro lisansı bulunan Antrenör Kenan Atik görev aldı. Atik, geçen hafta 4-2 kaybedilen Şanlıurfaspor karşılaşmasının kadrosunda tek değişiklik yaptı. Atik, cezalı Moritz yerine Taha'yı oynattı. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 750 taraftar izledi. - Manisa