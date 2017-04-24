Manisaspor - Denizlispor Maçın Soyunma Odaları

MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 3-2 kazandıkları Denizlispor maçının ardından kümede kalma yolunda dev bir adım attıklarını söyledi. İlk yarıyı 2-1 geride kapatmalarına rağmen inançlarını ve mücadele güçlerini kaybetmediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Mersin İdman Yurdu ve Samsunspor galibiyetleriyle çok iyi bir ivme yakalamıştık. Denizlispor'u da yenerek 3'te 3 yaptık. Eğer ligin ilk yarısı oynansaydı, şu an 4'üncü sırada yer alıyorduk. Kalan maçlarımızı da kayıpsız geçerek lige tutunacağız" dedi.



Denizlispor Antrenörü Kenan Atik ise şanssız bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi. Atik, "İlk yarıda çok iyi bir performans sergiledik ve soyunma odasına önde girdik. Ancak ikinci yarıda skoru koruma isteğimiz bizi olumsuz etkiledi, kendi oyunumuzu oynayamadık. Son saniyede yediğimiz golle de kaybettik. Artık 5 maçımız kaldı. Rakiplerimizi yenerek sezonu mutlu bitirmeyi amaçlıyoruz" yorumunu yaptı. - Manisa