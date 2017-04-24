Manisaspor - Denizlispor: 3 - 2





STAT: 19 Mayıs



HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Deniz Turgut (xx), Kamil Çatin (xx)



MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xx)- Mikic (xxx), Erman (xx), Dimov (xx), Ufuk (xx), İsmail Haktan (xxx) (Dk. 87 Mertan), Metin (x) (Dk. 69 Hakan xx), Sebaihi (xxx), Umut (xx), Perovic (x) (Dk. 59 Gökhan xxx), Bahattin (xxx)



DENİZLİSPOR: Kaan (xx)- Burak (xxx), Cenk (xx), Taha (xxx), Keremcan (x), Kappel (xx) (Dk. 90+2 Şevki), Barış (xxx) (Dk. 77 İsmail x), Ömeralp (x), Sankoh (xx) (Dk. 87 Anıl), Ziya (x), Yasin (xx)



GOLLER: Dk. 31 Ömeralp (kendi kalesine), Dk. 72 Bahattin, Dk. 90+4 Gökhan (Manisaspor), Dk. 33 Taha, Dk. 44 Barış (Denizlispor)



SARI KARTLAR: Dimov, Ufuk, Hakan, Gökhan (Manisaspor), Taha, Ziya (Denizlispor)



TFF 1. Lig'de son 2 maçını kazanıp kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Manisaspor, Ege derbisinde Denizlispor'u son saniye golüyle yenerek 3'te 3 yaptı: 3-2.



Siyah-beyazlılar Ömeralp'in kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Denizlispor 33'te Taha, 44'te Barış'ın golleriyle soyunma odasına 2-1'lik galibiyetle girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tarzan 72'de Bahattin ile skoru dengelerken, 90+4'te sahneye çıkan Gökhan 19 Mayıs Stadı'nı ayağa kaldırdı. Bu galibiyetle puanını 33'e çıkaran Manisaspor lige sımsıkı tutundu. Denizlispor ise 34 puanda kaldı.



10. dakikada sağdan Mikic'in ortaladığı topu Bahattin arka direkte kontrol etti. Bahattin'in vuruşunda araya giren Taha meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



17. dakikada Sebaihi'nin pasında ceza alanına sızan Bahattin, kaleci Kaan'ı geçip vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.



20. dakikada Kappel sağdan ceza alanına girer girmez sert vurdu, kaleci İsmail Şahmalı topu kornere tokatladı.



31. dakikada Manisaspor öne geçti. İsmail Haktan'ın soldan kullandığı kornerde Metin topa dokundu. Ömeralp meşin yuvarlağı çizgiden çıkarmak isterken kendi ağlarını havalandırdı: 1-0.



33. dakikada skora denge geldi. Kaleci İsmail Şahmalı'nın kısa düşen vuruşunda topu kapan Taha bekletmeden şutunu çekti: 1-1.



44. dakikada konuk Denizlispor üstünlüğü ele geçirdi. Burak sol kanattan ortaladı, Dimov'un uzaklaştıramadığı topu kapan Barış sert bir vuruşla fileleri sarstı: 1-2.



60. dakikada İsmail Haktan'ın soldan kullandığı köşe atışında Bahattin kafayı vurdu, top üstten az farkla auta çıktı.



72. dakikada Manisaspor beraberlik golünü attı. Sol çaprazdan serbest atışı kullanan İsmail Haktan'ın ortasına iyi yükselen Bahattin kafayla kaleci Kaan'ı avladı: 2-2.



83. dakikada Keremcan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Burak topu, kaleci İsmail golü önledi.



90+4. dakikada Manisaspor galibiyet golünü attı. Sebaihi'nin ortasında Denizlispor kalecisi Kaan'ın yumrukladığı topu önünde bulan Gökhan şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-2. - Manisa