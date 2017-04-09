Manisaspor'dan Kritik Galibiyet

TFF 1. Lig'e tutunma mücadelesini sürdüren Manisaspor, 27. haftada sahasında ağırladığı Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek, kritik bir galibiyete imza attı.



Ligde 27. haftaya 24 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada giren Manisaspor, aynı puana sahip Mersin İdmanyurdu ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.



Manisaspor, rakibini 2. yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Erman Bulucu'nun karşılaşmanın 85. dakikasında kırmızı kart görmesiyle müsabakayı 10 kişi tamamlayan Ege temsilcisi, ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan elde etti. İki takım arasında ilk devrede Mersin'de oynanan müsabaka golsüz tamamlanmıştı.



Son iki haftadır sahadan mağlubiyetle ayrılan ve gol sevinci yaşayamayan Manisaspor, Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle puanını 27'ye çıkardı.