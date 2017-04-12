Manisaspor'da Samsunspor Maçı Hazırlıkları
TFF 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak olan Manisaspor’da hazırlıklar başladı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak olan Manisaspor'da hazırlıklar başladı.
2 günlük iznin ardından bugün Tarık Almış Spor Tesisleri'nde Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Futbola özgü dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarının ardından stretching ile tamamlandı. Siyah-beyazlılarda sol arka alt adalesinde zorlanma bulunan Metin Yüksel, sağ arka üst adalesinde sertleşme bulunan Erman Bulucu düz koşu yaparken, izinli olan İsmail Şahmalı, Gökhan Sazdağı, Umut Gündoğan, Fahri Akyol ve gribal enfeksiyon geçiren Yağızcan Akyürek antrenmanda yer almadı. Antrenmanı Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen, İkinci Başkanı Hakkı Övünç, Futbol Şube Sorumlusu Muzaffer Etçil ve yönetim kurulu üyesi Erdem Baltacı da izledi. Manisaspor, 13 Nisan Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - MANİSA