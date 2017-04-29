Manisaspor'da Hedef 3 Puan

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Mersin İdmanyurdu, Samsunspor ve Denizlispor'u mağlup ederek düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye çıkarıp rahatlayan 33 puanlı Manisaspor, yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren 26 puanlı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Gaziantep Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak.



Siyah beyazlılarda cezalı Hakan ve Ufuk ile tedavileri süren Hüseyin ve Mikic forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Perovic'in durumu ise belirsiz. Gaziantep'te galibiyet serisini sürdüreceklerini söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Kazanmak için mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum. Bir galibiyet bizi çok rahatlatır" dedi. - Manisa