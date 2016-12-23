Manisaspor'da Hedef 3 Puan

TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Manisaspor, pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Şanlıurfaspor müsabakasına odaklandı. Teknik direktör Sait Karafırtanalar tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Şanlıurfaspor'u yenip düşme potasında kurtulmak istiyoruz.



Son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladık. Takımımızın özgüveni ve morali iyi durumda" diye konuştu.



Takımın istikrarlı futbolcuları Berk, Ozan ve Erman'ın sakat, Savaş ile Emre'nin de cezalı olduğunu hatırlatan Karafırtınalar, "Şartlar ne olursa olsun 3 puanı almak zorundayız. Eksik oyuncuların çokluğu elbette bizim için handikap olacak. Ancak kime görev verirsem vereyim formanın hakkını layıkıyla teslim edecektir. Hiçbir şekilde bahane üretmiyoruz sadece kazanmak istiyoruz" diye konuştu. - Manisa