Manisaspor'da Eneramo'nun Sözleşmesi Feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da Michael Eneramo ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Manisaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Eneramo'nun sözleşmesinin futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Eneramo'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dilendi.



Sezon başında takıma dahil olan Nijeryalı futbolcu, Manisaspor'la 8 lig ve 1 kupa maçında 2 gol kaydetti.