Manisaspor'da Bahattin'le Özel Görüşme

TFF 1'inci Lig'de 19 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında forma giyemeyen Bahattin'le antrenmanda özel bir görüşme yaptı.



Karafırtınalar "Ligdeki en kritik maçımıza çıkacağız. Kazanırsak kümede kalma yolunda dev bir adım atarız. Senden bu karşılaşma gol bekliyorum. Kendini iyi hazırla" dedi.



Öte yandan izinli olan Metin ve Gökhan antrenmanda yer almazken, sağ arka üst adalesinde sertleşme bulunan Erman takımdan ayrı düz koşu yaptı. İzinden dönen İsmail, Umut, Fahri ve gribe yakalandığı için dünkü idmana çıkamayan Yağızcan da takımla birlikte çalıştı. Mersin karşısında elde ettikleri galibiyetin hem puan hem moral olarak kendilerine çok şey kazandırdığını dile getiren Sait Karafırtınalar, Samsunspor'u yenmeleri halinde ligde kalma yolunda büyük avantaj yakalayacaklarını söyledi.



- Manisa