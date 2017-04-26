Manisaspor'da Bahattin'e Uyarı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Denizlispor'u yenerek bu sezon ilk kez üçte üç yapan Manisaspor'da golcü Bahattin'e uyarı geliyor. Denizlispor derbisinde attığı gol ve sergilediği futbolla galibiyete önemli katkıda bulunan gurbetçi oyuncunun pek çok pozisyonda pas vermek yerine şut çekmeyi tercih etmesi, taraftarlar kadar Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın da tepkisine yol açtı. Eski bir santrfor olarak forvet oyuncularının belirli ölçüde bencil davranmasını anlayabildiğini söyleyen Karafırtınalar, "Ancak bunun dozunu iyi ayarlamak lazım. Bahattin konusunda sezon başından beri zorlanıyoruz" ifadesini kullandı.



Golcü fubolcu Bahattini zaman zaman uyardığını sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Bahattin fizik gücünü iyi kullanan, bireysel oyunu seven bir golcü. Bizim görevimiz futbolcunun eksiklerini, yanlışlarını törpüleyip onu geliştirmek ve daha üst liglerde oynamasına zemin hazırlamak. Bezen forvetin bencilliği takıma katkı da sağlayabilir ama takıma zarar verme noktasına geldiğinde gereken yapılır. Ben Bahattin'in kötü niyeti olduğunu düşünmüyorum. Takımı için bir şeyler yapma gayreti içinde. Zaten tersini düşünsek oynatmayız. Tek isteğimiz biraz daha kollektif oynaması" dedi.



- Manisa