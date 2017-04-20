Manisaspor'da 3 Puan Sevinci

TFF 1'inci Lig'de Manisaspor düşme hattındaki en önemli rakiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun ardından dün deplasmanda Samsunspor'u da mağlup etti. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar altın değerinde bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Elde ettikleri sonucun raslantı olmadığını dile getiren Karafırtınalar, "Nedense kazandığımız maçlar tesadüf olarak değerlendiriliyor. 8 haftadır maç kaybetmeyen bir takım karşısında 2 forvetle oynadık, önde bastık ve yenik duruma düşmemize rağmen kazandık. Bu tablo ne kadar cesur ve özgüvenli bir takım olduğumuzu ortaya koyuyor" dedi.



Kendileri gibi kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor, Şanlıurfaspor ve Elazığspor'un kazandığı haftada elde ettikleri galibiyetin büyük önem taşıdığının altını bir kez daha çizen Sait Karafırtınalar, "İki haftada topladığımız 6 puan bize hayat verdi. Önümüzdeki pazartesi günü Denizlispor'u misafir edeceğiz. Tek hedefimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılarak üçte üç yapıp, ligde kalma yolunda bir adım daha atmak" diye konuştu.



Denizlispor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başlayacak siyah beyazlı ekipte Ümit Yasin sarı kart cezalısı durumuna düştü.



PEROVİC BİR ATTI PİR ATTI



Manisaspor'un ara transferde Denizlispor'dan renklerine bağladığı Slavko Perovic, siyah beyazlı forma altında ilk golünü Samsun deplasmanında atarken, Manisaspor'u galibiyete taşıyan isim oldu. Gökay Iravul'un 64'üncü dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Manisaspor 75'te Umut'la skoru eşitlerken, 85'te sahneye çıkan Perovic, Manisaspor'a galibiyeti getiren golü attı. Perovic'in bir şutu da direkten döndü.



- Manisa