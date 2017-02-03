Manisaspor'da 2 İsim Kadro Şişkinliği Kurbanı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Manisaspor'da ara transferde alınan futbolcular yüzünden şişkinlik meydana geldiği için uzun süreli sakatlıktan çıkan Timur Karagülmez ve Uğur Pamuk, 25 kişilik kadroya alınmadı.



Sezon başında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve bu nedenle ameliyat masasına yatan Timur ve Ugur'un oynayacak duruma gelmelerinin nisan ayını bulacağını dikkate alan teknik heyet, 2 futbolcuyu 25 kişilik kadronun dışında tuttu.



Önümüzdeki hafta deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak siyah beyazlı ekipte Bahattin ve İsmail antrenmanlara başlarken izinli olan Mikic ve Perovic çalışmada yer almadı. Tedavileri devam eden Berk ve Uğur Pamuk ise takımdan ayrı düz koş yaptı.



Futbol adına iyi bir çizgi yakaladıklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Yönetim ara transferde üzerine düşeni yaptı. Artık top bizde. Eskişehir'den puanla dönerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.



- Manisa