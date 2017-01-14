Manisaspor - Boluspor Maçında Kazanan Çıkmadı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Manisaspor sahasında konuk ettiği Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.



Sezonun ilk yarısını alt sıralarında tamamlayan ve ikinci yarıya sahasında Boluspor karşısında galibiyet ile başlamak isteyen Manisaspor, geriden gelerek öne geçtiği maçın son dakikalarında yediği gol ile bir puana razı oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, son dakika yedikleri golden dolayı üzüntülü olduklarını söyledi. Bu sene son dakikalarda yedikleri ikinci gol olduğunu aktaran Karafırtınalar, konuşmasına şöyle devam etti:



"Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar üstün oynadığımızı düşünüyorum. Zaman zaman rakibin de pozisyonları vardı. Onların da etkili olduğu dakikalar var ama genel kontrol bizdeydi. Şanssız bir golle geri düşmemize rağmen devre arasında çocuklarla bir motivasyon konuşması yaptık. Ondan sonra çok daha farklı bir Manisaspor izledik. Böyle oynadığımız zaman bizim yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını onlar da gördü. İnanmaları gerekiyordu. Öne de geçtik. O skoru da yakaladık. Son dakikada talihsiz bir goldü. O pozisyonu vermeseydik... Hep söylüyorum, o dakikada o pozisyonu vermeyeceksin. Hakem hata yapmış da olsa ne olursa olsun kornere atmayacaksın. ya taca atacaksın ya başka bir yere atacaksın. Maçı bitirmenin yollarına bakacaksın. Bugün başaramadık. Ama önümüzdeki maçlarda başaracağız. İyi oyunlarından dolayı futbolcularımı kutluyorum. Sonuç çok da istediğim gibi değil ama 1-0'dan gelip 2-1 öne geçip, kaybetmek hakikatten çok üzücü."



"Devre arasında nokta transferler yaptık"



Yeni transferlerin performansıyla ilgili soruya yanıt veren Karafırtınalar, "Devre arasında nokta transfer yapılır. Bizi Umut transferinde eleştirdiler daha önce oynamamış diye ama ben o çocukla 36 tane maç oynadım. Oradan Galatasaray'a transfer oldu. Kalitesini biliyorum. İnandığım bir oyuncu. İkinci golün pasını da zannedersem o verdi. Aynı şekilde İsmail Haktan da bu ligin önemli oyuncularından. O da ilk golde asisti o yaptı. Bütün takım bence mücadele anlamında başarılıydı bugün. Sadece son dakika bir gol, alıp götürüyor. Engel olamadık. Oyuncularım bunun bilincinde. Bundan sonra daha farklı bir Manisa izleyeceğiz" dedi.



Boluspor cephesi



Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, bunun sebebinin takımdan ayrılan 9 oyuncu ve onların yerine transfer edilen 6 oyuncunun henüz hazır olmamasından kaynaklandığını söyledi. Çapa, "Devre arası yapmış olduğumuz transferler hazır olan oyuncular değil. Kendi takımlarında daha az süre alan arkadaşlar. Onların belirli bir süreye ihtiyacı var. İlk 11'in 6 tanesi az maç sayısı olan ve az dakika oynamış olan oyunculardan oluşuyor. Bunu maçtan önce yapmış olduğumuz analizlerde de 45-50. dakikalardan itibaren bu düşüşleri bekliyorduk. İlk devre 1-0'dan sonra skoru arttırabilmek için belirli bir oyun felsefesi belirlemiştik. Pozisyonlar da yakaladık, son final paslarını atamadık. Atmış olduğumuz bir gol var. Ofsayt gerekçesiyle verilmedi ancak duyduğum kadarıyla ofsayt değilmiş. Eğer öyleyse üzücü. Kaçırmış olduğumuz bir penaltı var. Deplasmanda yakalanması gereken pozisyonları yakaladık. 2 tane gol attık bir penaltı kaçırdık. Biraz önce söylemiş olduğum faktörleri de ilave edecek olursak skoru ilk devre 1-0'dan fazla yapmış olsaydık bugün tamamen değişik bir senaryo olurdu" diye konuştu.



Skor olarak üzücü fakat oyun anlamında memnun olduğunu kaydeden Çapa, konuşmasını şöyle sonlandırdı:



"İlk devre çok fazla alternatifimiz yoktu. Kulübeye baktığımız zaman bize direkt katkı sağlayabilecek olan oyuncu sayımız çok azdı. Sonradan oyuna giren arkadaşlarımız gerçekten bize çok katkı sağladı. Hedefimiz olan ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz ve olacağız da. Bununla ilgili en ufak bir sıkıntımız yok. Önümüzdeki hafta çok önemli bir karşılaşmaya gideceğiz Sivas'a. Orada inşallah bugünkü kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmiş olacağız." - MANİSA