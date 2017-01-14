Manisaspor-Boluspor: 2-2





STAT: 19 Mayıs



HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Mehmet Salih Mazlum (xxx)



MANİSASPOR: İsmail Şahmalı (xxx) - Sercan (xx), Dimov (xxx), Ümit (xx), Emre (xxx), Metin (xx), Hakan (x) (Dk. 57 Umut xx), Ozan (xxx) (Dk. 87 Mertan), Savaş (x) (Dk. 68 İsmail Haktan xx), Gökhan (xx), Bahattin (xxx)



BOLUSPOR: Soner (x)- Alim (xxx), Necati (xx), Furkan (x), Umut (xx), Emre (xx), Guido (x) (Dk. 56 Vrede x), Abdulkadir (xx) (Dk. 66 Kadir x), Murat (xx) (Dk. 78 Yusuf x), Musa (xx), Poepon (x)



GOLLER: Dk. 39 Musa, Dk. 90+2 Alim (Boluspor), Dk. 69 Bahattin, Dk. 72 Ozan (Manisaspor)



SARI KARTLAR: Murat, Poepon (Boluspor), Ümit, İsmail (Manisaspor)



TFF 1. Lig'de küme düşme hattından kurtulmak isteyen Manisaspor ile zirve hesapları yapan Boluspor'un kapışmasında kazanan çıkmadı: 2-2. Konuk Boluspor ilk yarıyı 39. dakikada Musa'nın golüyle 1-0 önde bitirirken, ev sahibi siyah-beyazlılar 69'da Bahattin ve 72'de Ozan ile peş peşe goller bularak öne geçti. Boluspor'da 76. dakikada Poepon penaltı kaçırırken, 90+2. dakikada Alim attığı golle skoru belirledi. Bu sonuçla puanını 17 yapan Manisaspor ateş hattından uzaklaşamadı, 27 puana yükselen Boluspor da Süper Lig yarışında yara aldı.



25'inci dakikada Gökhan'ın kullandığı frikikte kaleci Soner topu son anda çeldi.



32'nci dakikada sol çaprazdan Savaş'ın serbet atışında Dimov kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



39'uncu dakikada Boluspor golü buldu. Guido'nun soldan ortaladığı topa, Musa sert vurdu. Kaleci İsmail Şahmalı çaresiz kaldı: 0-1.



69'uncu dakikada Manisaspor skoru eşitledi. İsmail Haktan sağdan ortasını yaptı, Bahattin dokundu: 1-1.



72'nci dakikada Manisaspor üstünlük sayısını buldu. Umut'un ara pasına hareketlenen Ozan penaltı noktasına yakın bir yerden şutunu çekti: 1-2.



76'ncı dakikada Boluspor penaltı kaçırdı. Kaleci İsmail'in müdahalesiyle Musa yerde kaldı, hakem Serkan Tokat beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Poepon'un şutunu İsmail çıkardı.



90+2'nci dakikada Boluspor eşitliği sağladı. Musa'nın ortasında arka direkte boş kalan Alim plase ile topu ağlara gönderdi: 2-2. - Manisa