Manisaspor Başkanı Mergen'den Futbolcularına Ödeme Sözü

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımın Manisaspor'un Başkanı Abdullah Mergen, futbolcularının tüm alacaklarını ödeyeceklerine ilişkin söz verdi.



Başkan Mergen, çarşamba günü Samsunspor'la oynanacak deplasman maçı için yola çıkan oyuncularla seyahat öncesi toplantı yaparak, "Önümüzdeki 3 maçı çok önemsiyorum. Samsunspor, Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarını kazanın, biz de mayıs ayında alacaklarınızın tümünü ödeyelim. Sezon sonu gelmeden hepimiz rahat nefes alalım" dedi.



Bu sezon ligde kalmayı kulübün kurtuluşu olarak ilan eden Başkan Mergen, şimdiye kadar 7 galibiyet, 9 beraberlik alan takıma 1 milyon TL civarında prim ödediklerini söyleyerek, "Primlerinizi hiç aksatmadık. Sizler sahada üzerinize düşeni yapınca biz de her şartı zorlayarak sizi mağdur etmedik. Önümüzdeki 3 haftalık periyotta kurtuluşumuzu ilan edersek biz de para konularına yoğunlaşıp tüm alacaklarınızı kapatırız" diye konuştu.



Manisaspor'da cezalı Gökhan ve Erman, Samsun deplasmınanda forma giyemeyecek. Cezası biten Bahattin, ilk 11'e dönecek. - Manisa