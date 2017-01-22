Manisalılar Turgutlu'da Hamsi Şenliğinde Buluştu

Turgutlu Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 8. Hamsi Şenliğinde adeta Karadeniz rüzgarı esti. Manisa'daki Karadenizli bürokratların da yer aldığı şenlikte yüzlerce kilo hamsi ve Karadeniz yöresi yemekleri afiyetle yendi.



Şenliğe Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Turgutlu Karadenizliler Derneği Başkanı İbrahim Uzun ve çok sayıda bürokrat katıldı.



Şenliği katılanlar Karadeniz'in vazgeçilmez lezzeti hamsinin tadına bakarken, Vali Güvençer ve protokol üyeleri şenlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. - MANİSA