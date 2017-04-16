Manisalılar Sandığa Koştu (2)

HASTALARA YARDIM



Sağlık Bakanlığı, referandum da sandığa gitmekte güçlük çekenlere destek verdi. Manisa'da 30'a yakın hasta, anayasa değişikliğinde referandum unda oy kullanmak için ambulanslarla sandığa götürüldü. Tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nden evde bakım hizmeti aracıyla oy kullanmaya götürülen Hasan Kazaklar, uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. İnşaattan 10 yıl önce düşünce belden aşağı felç olan Bekir Tezcan da ambulansla Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinden alınarak oy kullanacağı TOKİ İlkokulu'na götürüldü. Tezcan, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belden aşağım tutmuyor fakat ülkemin geleceği için sandığa gidiyorum" dedi. Öte yandan Manisa'da kurulan 3 bin 159 sandıkta 1 milyon 29 bin 622 kişi oy kullanması bekleniyor.



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, -



