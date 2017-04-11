Manisalılar 2016 Yılında Yardıma Koştu

Manisa'daki hayırsever vatandaşlar 2016 yılında sadece İHH'ya 4 milyon 455 bin 476 TL bağışta bulunarak en çok yardım yapan iller arasında en üst sıralarda yer aldı.



Manisalılar, 2015 yılında Manisa'da dernekleşme çalışmalarına başlayan İHH Manisa İnsani Yardım Derneğine, 2016 yılında 5 milyon TL'ye yakın bağışta bulunarak hayırseverliğini gösterdi. İHH Manisa İnsani Yardım Derneği Başkanı Necmettin Okumuş dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile Manisalılara teşekkür etti.



İHH olarak 2015 yılında Manisa'da dernekleşme çalışmalarına başladıklarını kaydeden Okumuş, "O süreçten bugüne kadar Manisa'nın kadirşinas halkından çevre ülkeler olsun, çevre iller olsun Türkiye'nin içinde ve dışında çok ciddi yardımlar gönderdik ve bu yardımların miktarı geçtiğimiz günlerde bizim bölge toplantımızda toplam rakamlar çıkartıldı ve Manisa için gurur duyacağımız bir yardım miktarı ortaya çıktı. 2015 yılında dernek kurulma aşamasındayken toplam 13 bin 200 lira sadece dernek binasından gönderilen bir yardım miktarı var. Ayrıca çevre ilçelerden ve Manisa merkezinden gönderilen 922 bin 877 liralık yardım miktarı var. Yani 2015 yılında toplam 936 bin 77 liralık bir yardım Türkiye içine ve dışına gönderildi." dedi.



Okumuş 2016 yılında ise bağışların katlanarak arttığına değinerek şunları söyledi:



"2016 yılına geldiğimizde ise dernek tarafından 900 bin liraya yakın dernek tarafından yapılmış yardımlar Türkiye ve yurtdışına gönderildi. Aynı zamanda il dışından, çevre ilçelerden toplanılarak sadece Manisa ilçelerinin direk bizim genel merkezimize yaptığı yardım miktarı ise 4 milyon 68 bin liralık bir yardım. 2016 yılında Manisa'nın insanı, Manisa'nın kadirşinas insanı toplamda 4 milyon 455 bin 476 liralık yardımı mazluma, masuma, muhtaca gönderdi. Bu anlamda sadece İHH olarak, diğer derneklerden giden yardımlarda var. Bizim gönderdiğimiz bu yardım miktarı oldukça büyük bir rakam. Bu anlamda biz Manisalı hemşehrilerimize, Manisa'nın insanına çok teşekkür ediyoruz. Manisalı halkımız kendisinin yardımseverliğini, gönlünün genişliğini çok güzel göstermiş oldu. Bu anlamda da Manisa, İHH'daki yardım yapan iller sıralamasında çok üst sıralara çıktı. Biz yönetim olarak Manisa'nın insanına çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, yardımları daim olsun. İyiliksever insanların hepsine gönülden teşekkür ediyoruz." - MANİSA