10 Yıl Aradan Sonra Yağan Kar, Manisalıları Sokağa Döktü

Manisa şehir merkezine 10 yıl aradan sonra ilk kez yoğun kar yağışı olması vatandaşları sevindirdi. Güne bembeyaz bir şehirde uyanan Manisalılar soluğu sokaklarda alarak kartopu oynadı.



Geçtiğimiz yıllarda yağmasıyla kalkması bir olan kar, bu sabah Manisalılara büyük bir mutluluk yaşattı. 10 yıl aradan sonra şehir merkezinde 10 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı yıllardır kartopu oynamaya hasret Manisalıları sokağa döktü. 10 yıl sonra doyasıya kartopu oynayan Manisalılar karın keyfini doyasıya çıkardı.



Bu arada Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin geceden bu yana tuzlama çalışması yapması trafikteki sürücülerin de herhangi bir olumsuzluk yaşamasını engelledi. - MANİSA