Manisalı Okçulardan Türkiye Derecesi
Okçuluk Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası’nda Manisa’yı temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyesporlu okçular başarılı performanslarıyla göz doldurdu.
Okçuluk Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası'nda Manisa'yı temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyesporlu okçular başarılı performanslarıyla göz doldurdu.
Okçuluk Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da 20-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Turnuvada, Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Ahmet Erol, Atalan Kaya ve Berk Tombul'dan oluşan yeşil-beyazlı takım önemli dereceler elde etti. Yeşil-beyazlı sporcu Ahmet Erol aynı zamanda kendi kategorisinde Türkiye'nin en başarılı 16 sporcusu arasına girdi. Manisa Büyükşehir Belediyepor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi adına yeşil-beyazlı sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - MANİSA